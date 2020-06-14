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تكنولوجيا

شاهد.. آخر أسعار الأجهزة الكهربائية والموبايلات في شارع عبدالعزيز

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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محمد هاني _ ابراهيم قنديل
اختلفت جميع المعايير هذا العام، عن أي عام آخر بسبب ما نعيشه من قلق شديد بسبب فيروس كورونا الذي حتم على الجميع أن يغيروا العديد من العادات والتقاليد ، حتى وصل الأمر إلى توقف شراء الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية والكهربائية .

وقال أحد تجار الهواتف المحمولة بشارع عبد العزيز، أن الوضع يزداد تدهورا بمرور الوقت، حيث إن فيروس كورونا تسبب في خسارتهم جزء كبير من أموالهم قائلاً: محدش بقى بيشتري تليفونات بسبب الكورونا والأسعار بتزيد.

وأضاف أن هذا أدى إلى توقف حركة الشراء من جانب التجار، بعد توقفها من جانب المواطنين، موضحًا: "كنت بشتري ب 300 ألف بضاعة دلوقتي بشتري بـ 150 وأنا قلقان".

وأوضح أن جميع الهواتف ارتفع ثمنها من 1 إلى 6 % عن ثمنها الأصلي ونسبة الشراء لم تزداد ولو بنسبة نصف بالمئة وأعطي مثالاً على هواتف سامسونج حيث ارتفع A1k من 1800 إلى 2100 .

بينما أوضح تاجر آخر أن أسعار التليفزيونات في ثبات حيث ان الشاشات الـ 32 بـ 3200 وأن الثلاجات تبدأ من 6 آلاف حتى 14 ألف جنيه.
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