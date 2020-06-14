شاهد.. آخر أسعار الأجهزة الكهربائية والموبايلات في شارع عبدالعزيز

اختلفت جميع المعايير هذا العام، عن أي عام آخر بسبب ما نعيشه من قلق شديد بسبب فيروس كورونا الذي حتم على الجميع أن يغيروا العديد من العادات والتقاليد ، حتى وصل الأمر إلى توقف شراء الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية والكهربائية .





وقال أحد تجار الهواتف المحمولة بشارع عبد العزيز، أن الوضع يزداد تدهورا بمرور الوقت، حيث إن فيروس كورونا تسبب في خسارتهم جزء كبير من أموالهم قائلاً: محدش بقى بيشتري تليفونات بسبب الكورونا والأسعار بتزيد.





وأضاف أن هذا أدى إلى توقف حركة الشراء من جانب التجار، بعد توقفها من جانب المواطنين، موضحًا: "كنت بشتري ب 300 ألف بضاعة دلوقتي بشتري بـ 150 وأنا قلقان".





وأوضح أن جميع الهواتف ارتفع ثمنها من 1 إلى 6 % عن ثمنها الأصلي ونسبة الشراء لم تزداد ولو بنسبة نصف بالمئة وأعطي مثالاً على هواتف سامسونج حيث ارتفع A1k من 1800 إ لى 2100 .





بينما أوضح تاجر آخر أن أسعار التليفزيونات في ثبات حيث ان الشاشات الـ 32 بـ 3200 وأن الثلاجات تبدأ من 6 آلاف حتى 14 ألف جنيه.