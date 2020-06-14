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أخبار البلد

المحامين تتلقى 16 حالة إصابة واشتباه جديدة بكورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:23 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم


تلقت غرفة عمليات طوارئ كورونا بنقابة المحامين 16 بلاغا من الحالات المصابة و المشتبه فى اصابتهم بالفيروس وذلك من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة .
 
وقالت اللجنة فى التقرير اليومى ان عدد البلاغات التى استقبلتها 16 منهم 5 اصابات و11 حالة مشتبه فيهم .
 
واوضحت اللجنة فى التقرير  أنه تم  استخراج خطابات العلاج لعمل التحاليل والأشعة اللازمة لاستبيان حالتهم الصحية، وعلية تم استخراج عدد (١٣٨٠) خطاب علاج، بينها عدد (172) خطاب خاص بالتحاليل والأشعة.
 
وتابعت فى التقرير انه  نظرًا لصعوبة إيجاد أسره بمستشفيات العزل وخاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة فإن اللجنة تعمل على إعطاء الإرشادات الطبية بناء على استشارة طبيب النقابة طبقًا لبرتوكولات العلاج المعلنة من خلال وزارة الصحة بشأن العزل المنزلي لحين توفير أسره في ظل أيام صعبة تشهدها الدولة بشكل عام والمجتمع الإقليمي والدولي في مواجهة انتشار المرض، من الحالة الأولى وحتى الثالثة، زملاء مصابين وموجودين بالعزل المنزلي وحالتهم مستقرة ولديهم العلاج ويرغبوا في متابعة طبيب النقابة لهم للوقوف على حالتهم، وتم التواصل من خلال طبيب النقابة وطمئنهم على حالاتهم الصحية ونصحهم بالاستمرار في العزل لحين تماثلهم للشفاء، الحالة الرابعة زميل موجود بمستشفى العزل بالبحيرة وتستمر اللجنة بالمتابعة من خلال السادة الزملاء للاطمئنان على حالته".

 وذكرت اللجنة فى التقرير أن الحالة الخامسة هى والد زميلة مصاب وموجود بالعزل المنزلي، وتم التواصل مع طبيب النقابة للوقوف على حالته والذي انتقل إلى حيث مكان الزميلة نظرًا لظروف الحالة والذي قرر بعد الكشف عليه بضرورة عمل أشعة وتحاليل والذي بشأنها كلفت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم عضو اللجنة وعضو مجلس النقابة العامة إحدى سيارات النقابة لنقلة باكر.

 وحول الحالات المشتبه فى اصابتهم قالت اللجنة انه تم استخراج خطابات العلاج لهم ، والبعض الاخر ممن أخطرنا بعد انتهاء مواعيد العمل تم التنبيه عليهم بسرعة التوجه إلى مقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لاستلام خطابات العلاج وعمل التحاليل اللازمة حتى يتثنى للجنة التحرك وفقًا للنتائج النهائية.
 

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