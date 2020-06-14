دفعة قوية لمزيد من الجهد.. رئيس مدينة بلبيس يكرم قيادات الجيش الأبيض .. صور

كرَّم اللواء سامي علام ، رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، اليوم، الدكتور أبوالفتوح موسى عياد، مدير مستشفي بلبيس المركزي، و الدكتورة دعاء فائق، مديرة الإدارة الصحية بمركز بلبيس لجهودهما في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المُستجِد.





أكد رئيس مركز ومدينة بلبيس أن تكريم اليوم يأتي في إطار دعم جيش مصر الأبيض ورفع روحهم المعنوية خلال تلك الفترة التي تمر بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد وكنوع من رفع الروح المعنوية للأطقم الطبية المعاونة لهم ودورهم الملموس في الصفوف الأمامية.





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وقام رئيس المدينة بتسليمهم شهادات التقدير، تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم للحفاظ علي صحة وسلامة المرضي والمواطنين بالمركز ودعمهم المستمر للأطقم الطبية لتقديم أفضل خدمة للمرضى.





من جانبه أكد الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير مستشفي بلبيس فى اتصال هاتفي بـ "صدى البلد"، أن تكريم اليوم يُعد دفعة قوية لهم ولجميع الأطقم الطبية لمُواصلة بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المرضى، خاصة المصابين بفيروس كورونا المستجد، ناهيك عن أن هذا التكريم ليس لشخصه فقط بل لجميع الأطقم الطبية المعاونة له.





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واستكمل مدير مستشفي بلبيس أن اللواء سامي علام، رئيس المدينة، يُعد شريكاً في إنجاح الخدمة المُقدمة للمرضى بمستشفى بلبيس وذلك لدوره البارز في دعم المستشفى والأطقم الطبية وتذليل كافة الصعاب التي تواجه إدارة المستشفى وتتعلق برئاسة المركز.



