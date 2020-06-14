الفيفا يدعو الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولة لجمع التبرعات لمحاربة أضرار كورونا





وذكر موقع كومبليت سبورتس النيجيري، أن الفيفا استقر على 16 ناديًا أفريقيًا من كبار القارة السمراء، لدعوتهم للمشاركة في بطولة ودية بعد انتهاء فيروس كورونا، لجمع التبرعات للمتضررين جراء الفيروس.











وأشار الموقع إلى أن الفيفا قرر إقامة تلك البطولة في كل قارة بين أشهر الفرق وأكبرها المتواجدين فيها، على أن تذهب أرباحها للمتضررين من فيروس كورونا.









وأكد الموقع أن الفيفا قام بدعوة ناديي الأهلي والزمالك من مصر، الوداد والرجاء من المغرب، الترجي من تونس، إنيمبا ورينجرز من نيجيريا، مازيمبي وفيتا من الكونغو، هارتس أوف أوك من غانا، كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس من جنوب إفريقيا، المريخ من السودان، جورماهيا من كينيا، زيسكو من زامبيا، كامبالا من أوغندا.