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تعليم

وكيل التعليم بالغربية يبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. صور

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:57 م
تعليم الغربية
تعليم الغربية
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أحمد على

عقد المهندس  ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم اجتماعا موسعا  مع قيادات المديرية والإدارات التعليمية لتنفيذ كافة التعليمات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

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كما حضر الاجتماع وكيل المديرية، ومدير عام الشئون التنفيذية، ومدير عام التعليم العام والفني، ومدير إدارة الأمن، ومدير جهاز المتابعة، وجميع مديري الإدارات التعليمية العشر عبر شبكة اللاسلكي الخاصة بالمديرية

وشدد وكيل الوزارة على تنفيذ جميع التعليمات التي تضمن سير الامتحان بشكل جيد، والحفاظ على الأجواء داخل جميع لجان الثانوية العامة، بما يضمن صالح جميع الطلاب، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وفرتها الوزارة،.

 وأشار وكيل التعليم إلي  تنفيذ جميع التعليمات الصحية بخصوص استقبال الطلاب وتعقيمهم عبر البوابات الالكترونية، وقياس درجة الحرارة بكواشف الحرارة لكل طالب، وتسليم جميع الطلاب الكمامات الطبية يوميًا، وتطهير جميع مقار اللجان قبل وبعد اليوم الامتحاني، تنفيذ جميع التعليمات الأمنية داخل اللجان من حيث عدم اصطحاب أي أجهزة الكترونية أو محمول، والتأكيد على حضور الطلاب ببطاقة تحقيق الشخصية وإخطار الجلوس.

من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة على غرفة عمليات الثانوية العامة الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية، بضرورة التواصل الفوري وحل أي مشكلة تتعلق بجميع اللجان في أي إدارة تعليمية في الحال، وإعداد تقرير يومي كاف عن سير الامتحان بجميع اللجان.

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وكيل التعليم بالغربية يبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. صور
وكيل التعليم بالغربية يبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. صور
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