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تكنولوجيا

ارتفاع متوسط سعر بيع هواتف سامسونج لأعلى مستوى لها منذ 6 سنوات

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:01 م
ارتفاع متوسط سعر
ارتفاع متوسط سعر بيع هواتف سامسونج لأعلى مستوى لها
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ندى على
كشفت تقارير أن متوسط سعر بيع هواتف شركة سامسونج للعام الحالى هو الأعلى على الإطلاق منذ ست سنوات حتى الآن، حيث قامت الشركة برفع أسعار عدد من الهواتف مثل هواتف Galaxy S20 و Galaxy Z Flip القابل للطى لأسعر مبالغ فيها. 

وبحسب مؤسسة Strategy Analytics ، كان متوسط سعر بيع الهواتف الذكية من سامسونج  في شهر يناير إلى مارس 292 دولارًا أى ما يعادل حوالى 4730 ألف جنيه مصرى، وذلك بزيادة قدرها  8.5٪ مقارنة بالعام السابق. 


كما تعد الثلاثة أشهر الماضية هى الأعلى في متوسط الأسعار حيث زاد فيها السعر بنسبة 20.7٪ لمتوسط سعر البيع، عند بيع هواتف Galaxy S20 ، والتى تم طرحها في شهر فبراير الماضى. 

وفي العام الماضى طرحت سامسونج  هاتف Galaxy Fold القابل للطى بسعر 2000 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 420. 32 ألف جنيه مصرى، والذى يعتبر سعره مرتفع للغاية إلا أنها قامت أيضا بطرح هواتف Galaxy S20 بسعر مرتفع أيضا.  

ومن المحتمل أن تقوم شركة سامسونج بتخفيض سعر هاتف  Galaxy Fold 2 القادم، حتى لا يواجه نفس انتقادات سابقه Galaxy Fold، حيث من المرجح أن يكون سعره أقل 100 دولار ليكون سعره  حوالى 1880 دولارا أى ما يعادل 430. 30   ألف جنيه مصرى، للتخفيف على المشترين بسبب فيروس كورونا. 

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