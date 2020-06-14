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فن

الموت يفجع الفنانة أسماء أبو اليزيد

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:58 م
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
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نبيل العدوى

توفى قبل قليل والد الفنانة أسماء ابو اليزيد، طبقا لما اعلنت صديقتها الفنانة هبة عبدالعزيز عبر صفحتها بموقع انستجرام

ونشرت هبة دعاء، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "توفى والد أسماء أبو اليزيد، البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفرله ويصبركم "

أسماء أبو اليزيد ظهرت مؤخرا فى مسلسل لعبة النسيان مع الفنانة دينا الشربيني بطلة المسلسل


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