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رياضة

ريال مدريد يكشر عن أنيابه ويتقدم على إيبار بثلاثية في الدوري الإسباني.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:38 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم نادي ريال مدريد، على ضيفه نادي إيبار، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من بطولة الدوري الإسباني"لاليجا".

وتعد المباراة هي الأولى لنادي ريال مدريد بعد توقف الحياة بالنسبة لعالم الساحرة المستديرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عودةالدوري الإسباني مجددًا يوم الخميس الماضي بعد انقطاع دام 3 أشهر كاملة.

هدف الريال الأول جاء مبكرًا عن طريق لاعبه الألماني توني كروس، في الدقيقة الرابعة بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء، خادع فيها حارس إيبار، ليسكن الكرة شباكه، معلنًا عن هدف التقدم للميرنجي.

وعزز سيرجيو راموس من تقدم فريقه في الدقيقة 30، عندما بدأ هجمة مرتدة مررها لكريم بنزيما في الجهة اليمنى، ليتقدم راموس ويمرر بنزيما بدوره الكرة لهازارد، والذي أصبح في موقف انفراد هو وراموس بحارس إيبار، ليقوم بتمرير الكرة لراموس الذي وضعها بكل سهولة في شباك إيبار، معلنًا عن الهدف الثاني للميرنجي.

وسجل مارسيلو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 37، بهجمة بدأها كريم بنزيما مررها بطريقة رائعة لإيدين هازارد، والذي سجلها قوية على مرمى إيبار، لكن الحارس تصدى لها، لترتد لـ مارسيلو والذي سددها بقوة، مسكنًا إياها الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم اللوس بلانكوس بثلاثية نظيفة

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بينما يحتل نادي إيبار المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.
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