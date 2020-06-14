هل المصريون ملزمون بتحليل الـ بي سي أر عند سفرهم؟.. وزير الطيران يجيب.. فيديو

أكد الطيارمحمد منار عنبة،

، أن المسافرين وجميع العاملين بالمطارت المختلفة سيكونوا ملزمين بارتدا الكمامات، وذلك من أجل تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، لافتا إلى أنه اثناء رحلات الطيران سيتم تقديم الوجبات الجافة فقط، بالإضافة إلى منع توزيع الصحف والمجلات.



وأضاف محمد منار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة " المحور"، أن الوزارة لم تضع تلك الإجراءات، بل أن منظمة الصحة العالمية هي من وضعتها، متابعا: أن المسافرين القادمين من دول بها تفشي وباء، سيقوم المسافرون لقادمون منها بعمل تحليل بي سي أر، وذلك لضمان سلامتهم.



وأشار إلى أنه حتى الآن لم يطلب من المصريين وجود تحليل الـ"بي سي أر" عند سفرهم، وذلك لأن مصر حتى الآن مازالت من الدول متوسطة الإصابات.





وأوضح



وتابع: أن خطة عودة السياحة والإجراءات المتبعة فيها خطة مرنة، وهى قابلة للزيادة والنقصان وفقا لوضع الجائحة وتفشيها مرة أخرى من عدمها.



وأوضح وزير الطيران ، أنه فيما يخص الدول التي يمكن أن يحدث بها موجة ثانية من الوباء، قال: إن وزارة الصخة هي من ستقوم بالإشراف والمتابعة، بالإضافة إلى وجود تحليل الـ بي سي أر، والذي يضمن خلو المسافرين من الفيروس.وتابع: أن خطة عودة السياحة والإجراءات المتبعة فيها خطة مرنة، وهى قابلة للزيادة والنقصان وفقا لوضع الجائحة وتفشيها مرة أخرى من عدمها.