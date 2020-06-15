AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لفطار شهي.. توست فرنسي بزبدة الفول السوداني

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:32 ص
توست فرنسي بزبدة
توست فرنسي بزبدة الفول السوداني
Advertisements
حياة عبد العزيز
يفضل الكثير من الأشخاص أن يتناول وجبة الإفطار في وقت مبكر في الصباح، لذلك يجب أن تكون الوجبة غنية بالفيتامنيات والعناصر الغذائية.

وقدمت الشيف عظيمة حمدي طريقة تحضير توست فرنسي بزبدة الفول السوداني، بخطوات سهلة وبسيطة.

اقرأ ايضًا:

المكونات 
توست أبيض.
بيض.
لبن.
فانيليا.
زبدة فول سوداني.
زبدة.
موز.

طريقة التحضير :
- نضع البيض واللبن والفانيليا معًا في إناء مع التقليب المستمر.
- ثم نأتي بشرائح التوست وندهنها بزبدة الفول السوداني ثم نضع طبقة من الموز.
- نضغط على التوست جيدا ثم نضعها في خليط البيض واللبن ثم نقليها بمكعب الزبدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لذيذ وصحي.. طريقة عمل التوست بزبدة البرتقال خطوة بـ خطوة

متحتاريش فى الفطار والعشاء.. توست الزبدة بالبرتقال

طريقة عمل كيك الشوفان بالموز خطوة بـ خطوة

سحورك عندنا.. فول بالطحينة وطعمية بيتي وبيض بالمشروم

ترشيحاتنا

مشهد مرعب.. تمساح يجر رجلا من قدمه أسفل بحيرة.. فيديو

علي جمعة: الله موجود ولا يحتاج الاستدلال عليه.. وهذا هو الدليل

أخبار الرياضة | اتفاق قناتي الأهلي والزمالك .. إصابة 4 لاعبين من ريال مدريد .. ونجم المقاولون ينتقل للأحمر

تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيًا.. فيديو

لو شعرك زي محمد صلاح.. 3 نصائح ذهبية للاهتمام به

بلاش تجمعات.. لجنة مكافحة كورونا: ارتفاع عدد الأسر المصابة بالكامل الفترة الماضية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح

لفطار شهي.. توست فرنسي بزبدة الفول السوداني

لو شعرك زي محمد صلاح.. 3 نصائح ذهبية للاهتمام به