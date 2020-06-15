لفطار شهي.. توست فرنسي بزبدة الفول السوداني

يفضل الكثير من الأشخاص أن يتناول وجبة الإفطار في وقت مبكر في الصباح، لذلك يجب أن تكون الوجبة غنية بالفيتامنيات والعناصر الغذائية.





وقدمت الشيف عظيمة حمدي طريقة تحضير توست فرنسي بزبدة الفول السوداني ، بخطوات سهلة وبسيطة.





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المكونات

توست أبيض.

بيض.

لبن.

فانيليا.

زبدة فول سوداني.

زبدة.

موز.





طريقة التحضير :

- نضع البيض واللبن والفانيليا معًا في إناء مع التقليب المستمر.

- ثم نأتي بشرائح التوست وندهنها بزبدة الفول السوداني ثم نضع طبقة من الموز.

- نضغط على التوست جيدا ثم نضعها في خليط البيض واللبن ثم نقليها بمكعب الزبدة.