على متن 4 رحلات.. وصول 800 مصري من العالقين بدول أوروبية إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الأحد، 4 رحلات طيران استثنائية سيّرتها شركة مصر للطيران وشركات طيران خاصة، لإعادة نحو 788 مصريا من العالقين بدول فرنسا والنمسا وإيطاليا وروسيا، منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.





قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه وصل المطار 4 رحلات ثلاثة منها هبطت بمطار القاهرة، وهي رحلات باريس وفيينا وميلانو، وهبطت الرحلة الرابعة بمدينة مرسى علم قادمة من مدينة موسكو الروسية.





وأشارت المصادر إلى أن رحلة باريس وصل على متنها 300 مصري، ورحلة ميلانو 81 مصريا، أما رحلة فينيا فوصل على متنها 67 مصريا، و340 آخرون على رحلة موسكو.





وخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، إلى الفحص الطبي داخل إدارة الحجر الصحي بمطاري القاهرة ومرسى علم، حيث تم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.





وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.