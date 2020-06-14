برلماني: تعقيدات في نسبة المرأة الممثلة بمجلس الشيوخ.. وهناك حوار جارٍ لهذا الشأن

وصف أحمد زيدان ، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة النواب حول قانون مجلس النواب، بـ"التاريخية"، مؤكدًا أن هناك رؤية داخل مجلس النواب، حيث استمعت الجلسة للرأي والرأي الآخر.









وقال زيدان ، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن مشهد رفع رئيس البرلمان لتوصيات تنسيقية شباب الأحزاب، كان تاريخيًا.









وعن إرجاء مناقشة قانون مجلس الشيوخ، قال إن هناك تعقيدات في نسبة المرأة الممثلة بمجلس الشيوخ، وهناك حوار جار حول هذا الأمر، بجانب عدة قوانين جار مناقشتها.







