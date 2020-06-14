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محافظات

تفاصيل جولة محافظ الشرقية المفاجئة لمدينة بلبيس.. صور

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:52 م
تفاصيل جولة محافظ
تفاصيل جولة محافظ الشرقية المفاجئة لمدينة بلبيس ..صور
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محمد الطحاوي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمدينة بلبيس لمتابعة أعمال التجميل والتطوير والتشجير الجارية بالمدينة والتأكد من رفع أكوام القمامة من الشوارع والميادين أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.


بدأ المحافظ جولته بتفقد ميدان الطيارة لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة الجارية بالميدان لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة بإعتبارها تمثل أحد المداخل الرئيسيه والهامه لمحافظه الشرقية.

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وجه المحافظ اللواء سامي علام  رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ورئيس قطاعات كهرباء الشرقية بسرعة الإنتهاء من رفع الرمال من الطريق وصيانة أعمدة الكهرباء وإنارتها لتوفير عنصري الأمن والأمان للمسافرين عليه. 


كما كلف المحافظ رئيس مركز بلبيس بمخاطبة هئية الطرق بإدراج طريق بلبيس العاشر من رمضان في خطة الصيانة العاجلة لتحقيق أعلي درجات الأمان لمستخدميه.


وحرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال توسعة  طريق بلبيس الزقازيق العاشر من رمضان ليساعد يفك الاختناقات المروريه بالمدينة، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة لإعاده الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.


شدد المحافظ على رئيس المركز بسرعه الإنتهاء من أعمال التطوير والتجميل بالميدان وتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين والتأكد من إلتزامهم بإرتداء الكمامات والقفازات الواقية أثناء عملهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظًا  علي صحتهم وسلامتهم.

تفاصيل جولة محافظ الشرقية المفاجئة لمدينة بلبيس.. صور
تفاصيل جولة محافظ الشرقية المفاجئة لمدينة بلبيس.. صور
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