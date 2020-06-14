النائب أبو العينين أمام الجلسة العامة للبرلمان: النظام الانتخابي المختلط يشكل حياة سياسية حقيقية ويقوى الأحزاب.. لا إقصاء لأحد في الانتخابات ولكن «الإرهابي ملوش مكان عندنا»

النائب محمد أبو العينين:
لا يوجد نظام انتخابي أمثل.. وكل نظام له مزايا وعيوب
لا إقصاء لأحد في الانتخابات ولكن "الإرهابي ملوش مكان عندنا"
الائتلافات والقوائم تعمل على تقوية الأحزاب وتعزيز تواجدها فى البرلمان
يجب شرح قانون مجلس النواب للرأي العام
قانون مجلس النواب أفضل البدائل المطروحة
كل الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب واللجنة التشريعية على الحوار المجتمعي بشأن الانتخابات
أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بما وصفه بالمشهد الديمقراطي في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون مجلس النواب، متوجها بالشكر للجنة التشريعية، وتنسيقية شباب الأحزاب على الحوار المجتمعي وتقديم أفكار جديدة في شأن هذا القانون.
وقال "أبو العينين"، أثناء الجلسة العامة للبرلمان "لا يوجد نظام انتخابي أمثل، فكل نظام له مزاياه وعيوبه، ولكن يوجد نظام يناسب طبيعة الناخب ظروفها السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة وما تقتضيه الظروف الراهنة"، مؤكدا أن الانتخابات التي تمت في مصر كانت متوافقة مع الدستور.
وأضاف أن الدستور لم يفرض نظامًا انتخابيًّا بعينه بل ترك ذلك للمشرع حيث نص على أنه يجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
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وأشار أبو العينين، إلى أن النظام الانتخابى المختلط الذى أخذ به قانون مجلس النواب سيشكل الحياة السياسية الحقيقية ويقوى الأحزاب، ويسهم زيادة تمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين والأقباط وذوى القدرات الخاصة والمصريين فى الخارج والكفاءات الفنية المتخصصة، لافتا إلى أن مشروع القانون أطلق حرية تكوين القوائم، فيمكن أن تكون القائمة تضم أكثر من حزب، أو تضم حزبين ومستقلين أو مستقليــن فقـــط ومن ثم من الممكن أن تشكل الأحزاب تحالفات انتخابية فى تشكيل القوائم بما يضمن وجود عدد من الأحزاب التى لها تأثير فعلي في الشارع داخل البرلمان.
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وشدد على ضرورة العمل على تمثيل كامل لجميع فئات الشعب والرؤى السياسية المختلفة، قائلا: غير مقبول إقصاء أحد ولكن "الإرهابي ملوش مكان عندنا".
وطالب النائب، بالعمل على شرح قانون مجلس النواب للرأي العام، مؤكدا أنه من أفضل البدائل المطروحة ودعا أعضاء مجلس النواب للموافقة على القانون، لافتا إلى أن الدولة مستهدفة وتواجه تحديات من جميع الجهات وعلينا جميعا أن نتكاتف من أجل مصلحة الوطن.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك فى مجموعة .
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وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تعديل المادة 54 فى فقرتها الرابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النص الآتى، والمنظمة للتظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز، لتنص على "وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.
أما المادة الثانية فتنص على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3، 4، 5، 8 بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11 الفقرة الثانية، 17 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 31 الفقرة الأولى، 32 الفقرة الثانية، 45 الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص التالية، وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلًا من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019.
ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.
وتنظم مادة (4) تقسيم الدوائر، فتنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.