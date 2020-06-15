أستاذ علوم سياسية: روسيا تؤيد مبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة في ليبيا.. فيديو

قال الدكتور نزار بوش أستاذ العلوم السياسية ، إن تركيا تضع شروطها في ليبيا بعد ان قامت بإدخال المرتزقة إلى ليبيا وتجميعهم في إدلب.





وأضاف نزار بوش خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن المرتزقة التي تم إرسالها إلى ليبيا البعض منهم من سوريا والبعض الآخر هم مرتزقة من جميع دول العالم .





وأوضح نزار بوش ، أن أردوغان يريد التدخل في ليبيا علي اساس انها جزء من السلطنة العثمانية .





"التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي علي انها مبادرة جيدة لجمع الليبيين واخراج جميع الأجانب منها . وتابع : أن روسيا تتحدث عن مبادرة "إعلان القاهرةأطلقهاالليبيينالأجانب





واستكمل : ان المبادرة تنص علي إعادة الدولة الليبية الي شعبها وأن يكون هناك حكومة وأن يتم الاتفاق بين الأطراف الليبيين .