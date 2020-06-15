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توك شو

أستاذ علوم سياسية: روسيا تؤيد مبادرة إعلان القاهرة لحل الأزمة في ليبيا.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:01 ص
ليبيا
ليبيا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور نزار بوش أستاذ العلوم السياسية ، إن تركيا تضع شروطها في ليبيا بعد ان قامت بإدخال المرتزقة إلى ليبيا وتجميعهم في إدلب.

وأضاف نزار بوش خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، أن المرتزقة التي تم إرسالها إلى ليبيا البعض منهم من سوريا والبعض الآخر هم مرتزقة من جميع دول العالم .

وأوضح نزار بوش ، أن أردوغان يريد التدخل في ليبيا علي اساس انها جزء من السلطنة العثمانية .

وتابع : أن روسيا تتحدث عن مبادرة "إعلان القاهرة "التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي علي انها مبادرة جيدة لجمع الليبيين واخراج جميع الأجانب منها .

واستكمل : ان المبادرة تنص علي إعادة الدولة الليبية الي شعبها وأن يكون هناك حكومة وأن يتم الاتفاق بين الأطراف الليبيين . 
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