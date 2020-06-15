بدون بوتكس أو فيلر.. أسرع قناع لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد



يعرف الكركم على نطاق واسع بخصائصه المضادة للبكتيريا التى تعزز مناعة بشرتك ويحارب التجاعيد بجانب أنه يعمل على شد البشرة ومحاربة التجاعيد بدون بوتكس أو فيلر إليك قناع الكركم والحليب لشد البشرة و تفتيح البشرة لدرجات من أول إستخدام يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.





ماذا تحتاجين ..







1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة حليب



ملعقة كبيرة كركم



عصير نصف ليمونة







تعليمات الإستخدام ..







في وعاء يضاف الحليب والكركم والعسل ويتم خلطهم جيدا.







ضعي الخليط على وجهك وتركه لمدة 15-20 دقيقة.







يمكنك شطفه لاحقًا باستخدام الماء الفاتر.







يتمتع الليمون بخصائص قوية مضادة للبكتيريا كما أن الاستخدام المنتظم لعصير الليمون ينظف البشرة بعمق ويضيءها ومع ذلك ، لا ينصح إذا كان لديك بشرة حساسة للغاية.





أما الكركم فهو يساعد على تغذية الجلد ومنج بشرتك النضارة والاشراق ..

