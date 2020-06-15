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فن

سعد لمجرد يدعي لملك المغرب بعد إجرائه عملية جراحية.. شاهد

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:17 ص
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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مصطفى كرم

وجه المغني المغربي سعد لمجرد الدعم للعاهل المغربي محمد السادس بعد إجراءه عملية جراحية ناجحة في القلب.

ونشر سعد لمجرد صورة ملك المغرب وعلق عليها قائلا "الحمد لله على سلامة سيدي . يارب اشفي صاحب الجلالة و اللهم متعه بالصحة والعافية يارب".

وأعلن القصر الملكي المغربي، إجراء العاهل المغربي الملك محمد السادس، لعملية جراحية ناجحة بمصحة القصر الملكي بالرباط.

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وقال القصر الملكي في بيان رسمي إن عملية الملك محمد السادس كللت بالنجاح، بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وتابع البيان "أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب"، (وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع يحدث في الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان في القلب إشارات كهربائية فوضوية

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