سعد لمجرد يدعي لملك المغرب بعد إجرائه عملية جراحية.. شاهد

وجه المغني المغربي سعد لمجرد الدعم للعاهل المغربي محمد السادس بعد إجراءه عملية جراحية ناجحة في القلب.

ونشر سعد لمجرد صورة ملك المغرب وعلق عليها قائلا "الحمد لله على سلامة سيدي . يارب اشفي صاحب الجلالة و اللهم متعه بالصحة والعافية يارب".



وأعلن القصر الملكي المغربي، إجراء العاهل المغربي الملك محمد السادس، لعملية جراحية ناجحة بمصحة القصر الملكي بالرباط.

بعد إجرائه عملية جراحية.. محمد رمضان يوجه رسالة دعم لملك المغرب.. شاهد

وقال القصر الملكي في بيان رسمي إن عملية الملك محمد السادس كللت بالنجاح، بمصحة القصر الملكي بالرباط.