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تكنولوجيا

اشترى آيفون 6S بـ 1900 جنيه فقط..تفاصيل

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:12 ص
اشترى آيفون 6S بـ
اشترى آيفون 6S بـ 1900 جنيه فقط..تفاصيل
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قسم التكنولوجيا
يبحث دومًا محبو الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون عن أفضل العروض لإقتناء أحد إصداراته لما يقدمه من أداء سلس وتصميم مبهر، وذلك بسبب إرتفاع أسعار منتجات شركة آبل الأمريكية، وبالفعل أمامك فرصة لإقتناء نسخة من هاتف iPhone 6S بأقل من نصف ثمنه تقريبًا.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 6S سعة 16 جيجابايت، عبر متجر bestbuy الشهير والمعتمد من شركة آبل، باللون الزهري مقابل 119 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 1900 جنيه مصري. 

ويمتلك iPhone 6S أداء جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة صغيرة، ويحمل تفاحة أبل الفاخرة، مع بطارية معقولة سعة 1745 ميللى أمبير، وميزة 3D Touch Display، بالإضافة لكاميرا أساسية قوية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج Apple A9 ثنائي النواة 1.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 2 جيجابايت، وبدون إضافة كارت ذاكرة خارجية، كما أنه متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13.

يمكنك الحصول على نسختك من هاتف آيفون 6 إس سعة 16 جيجابايت باللون الزهري عبر هذا الرابط.
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