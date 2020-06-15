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فن

فى عيد ميلادها .. عدد زيجات وأسماء أزواج وأبناء هالة صدقي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:48 م
هالة صدقي
هالة صدقي
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شيرى نبيل
تحتفل الفنانة هالة صدقي اليوم الأانين بعيد ميلادها الـ 59 ، حيث ولدت فى 15 يونيو عام 1961 فى القاهرة.

حصلت هالة صدقى على ليسانس في الآداب عام 1981، عملت عددا من الأعمال التلفزيونية مثل أوراق مصرية وأرابيسك ورجل في زمن العولمة والمسرحية والسينمائية حيث قدمت أكثر من 30 فيلما.

 
تزوجت هالة صدقي مرتين، الأولى من مجدي ويليام والذي خلعته عن طريق تغيير مذهبها الديني من الأرثوذكسية القبطية إلى الأرثوذكسية السيريانية وبذلك أصبحت لها الأحقية بطلب الخلع و إنفصلت عنه بعد ثماني سنوات في المحاكم، وتزوجت مرة ثانية من المحامي سامح سامي زكريا، والذي أنجبت منه في مارس 2009 توأم هما يوسف ومريم.

 
قدمت الفنانة هالة صدقي أعمالا كثيرة منها أفلام ومسلسلات وبرامج ومسرحيات ومن أفلامها: فيلم لا تسألني من أنا، الطوفان، استغاثة من العالم الآخر،نص أرنب، زوج تحت الطلب، الهروب، فخ الجواسيس ،ما تيجي نرقص، هي فوضى، آخر ديك في مصر .


كما شاركت في العديد من المسلسلات مثل: سنبل بعد المليون، أرابيسك، رجل في زمن العولمة ،ديدي ودولي، زيزينيا " الجزء الثاني، حالة خاصة، الضابط والمجرم، رجل آيل للسقوط، جوز ماما، عرفة البحر، نظرية الجوافة ،كيد الحموات، حارة اليهود، ونوس، عفاريت عدلي علام، رحيم، لا يا ابنتي العزيزة ، بركة، ليه لأ.


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