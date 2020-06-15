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فن

بعد 23 يوما في الحجر الصحي.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:27 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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آيه عاطف
أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، يوم 24 مايو الماضي، لتكمل بذلك 23 يوم داخل الحجر الصحي في مسشفى العزل بالإسماعيلية.

تأرجحت حالة رجاء الجداوي الصحية ببين الأستقرار والتدهور منذ هذا اليوم، حيث كانت الحالة مستقرة في بادئ الأمر من ثم تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.


ومن ثم كشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا.

بينما أثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيرس في جسدها، كما أكد مصدر بنقابة المهن التمثيلية، استمرار مرضها بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة الثالثة التي أثبتت إيجابية إصابتها، وهو ما يعنى استمرار خضوعها للعلاج حتى إشعار آخر.
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