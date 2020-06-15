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رياضة

8 لاعبين مُهددون بالغياب عن الهلال والنصر في ديربي الرياض المرتقب

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:23 ص
الهلال ضد النصر
الهلال ضد النصر
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إسراء أشرف

يواجه عدد من لاعبي الهلال والنصر، خطر الغياب عن ديربي الرياض المنتظر، ضمن منافسات الجولة رقم 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي)، في حال عدم موافقتهم على اتفاقية تمديد عقودهم قبل نهاية يونيو الجاري.


وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، يوم 4 أغسطس المقبل، موعدًا لاستئناف منافسات كرة القدم للموسم الجاري 2019-2020.

وفي حالة عدم موافقة لاعبي الهلال والنصر المنتهية عقودهم بنهاية الموسم الحالي على الاستمرار وتمديد العقود، سيفقد الهلال والنصر 8 لاعبين في ديربي الرياض، بحسب صحيفة "الرياضية"


حيث سيفقد الهلال كلًا من كارلوس إدواردو، وصالح الشهري ومحمد الشلهوب.

بينما سيفقد النصر كلًا من برادلي جونز ومايكون بيريرا وبيتروس أراوخو وعوض خميس وزيد البواردي.

وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أوضح في تصريحات، الالتزام بقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأن من السهل على الأندية تمديد عقود لاعبيها لعدم قدرة أي لاعب على الالتحاق بناديه الجديد ما لم ينته موسم ناديه الحالي.

وفي السياق ذاته، أكد معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف، أنه تم إبلاغ الأندية بالإجراءات الرسمية المتبعة، وذلك لضمان عدالة المنافسة.

وتسعى إدارة الهلال لإبرام اتفاقية تمديد قصيرة مع  إدواردو، والشهري، والشلهوب، بينما تقف إدارة النصر محاصرة بتمديد عقود جونز والبرازيليين مايكون بيريرا وأراوخو، وخميس، وزيد البواردي حارس المرمى.










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