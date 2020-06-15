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تكنولوجيا

اشتري آيفون 6S Plus نسخة 64 جيجابايت بـ 3300 جنيه.. السر هنا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:07 ص
اشتري آيفون 6S Plus
اشتري آيفون 6S Plus نسخة 64 جيجابايت بـ 3300 جنيه.. السر هنا
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قسم التكنولوجيا
إذا كنت من عشاق هاتف آيفون الذكى الأكثر شهرة فى العالم  بالحجم الكبير خاصةً زر الـ Home التقليدي، فهذا العرض مخصص لك حيث يمكنك الحصول على نسخة من iPhone 6S Plus سعة 64 جيجابايت مقابل 3300 جنيه فقط، بعيدًا عن أسعار آبل المرتفعة بصورة ملحوظة.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 6S Plus سعة 16 جيجابايت، باللون الذهبي مقابل 200 دولار أمريكي، ما يعادل 3300 جنيه مصري. 

ويمتلك iPhone 6S Plus أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة، ويحمل تفاحة أبل الفاخرة، مع بطارية عملاقة سعة 2750 ميللى أمبير، وميزة 3D Touch Display، بالإضافة لكاميرا أساسية قوية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج Apple A9 ثنائي النواة 1.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 2 جيجابايت، وبدون إضافة كارت ذاكرة خارجية، كما أنه متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13.

يمكنك اقتناء نسخة من هاتف iPhone 6S Plus سعة 64 جيجابايت باللون السيلفر عبر هذا الرابط
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