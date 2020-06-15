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برلمان

برلمانى: عمليات سحب الفيتامينات وأدوية المناعة يعكس عدم وعي المواطنين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:30 ص
فيتامينات
فيتامينات
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فريدة محمد
حذر النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، من تزايد إقبال المواطنين على شراء أدوية الفيتامينات خاصة فيتامين سي بشكل مبالغ فيه، وذلك ظنًا منهم أن هذه الأدوية تحميهم من الإصابة بفيروس كورونا .

وأوضح بركات ، فى بيان صحفى له ، أن هذا التكالب غير المبرر تسبب في نقص الفيتامينات من الصيدليات وظهور سوق سوداء تستغل حاجة المواطنين وتبيع بأسعار مضاعفة.


وأشار إلى وجود أزمة فى منتجات القطاع الخاص، ما يتطلب تدخل وزارة الصحة ليزيد القطاع العام إنتاجه من الأدوية، فيما حمل مسئولين فى وزارة الصحة المسئولية عن اختفاء الأدوية، مطالبا بتوفير احتياجات المصابين المعزولين منزليًا، ممن يعانون عدم توافر الأدوية فى الصيدليات، واستغلال بعض السلاسل الكبرى للأزمة فى البيع بأسعار مبالغ فيها.

وطالب النائب وسائل الإعلام بزيادة وعي المواطنين، والتوضيح أن هذه الفيتامينات لا تقي من فيروس كورونا وأن شراء الأدوية وتخزينها يعطي فرصة لمنعدمي الضمير لاستغلال حاجة المواطنين والبيع بأسعار مضاعفة.
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