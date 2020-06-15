لمواجهة كورونا.. حملة مكبرة لفض سوق"القنايات"وتفريق الباعة..صور

شنت رئاسة مدينة القنايات بمحافظة الشرقية برئاسة المحاسب محمد العزوني رئيس المدينة وبمشاركة قوة قسم شرطة القنايات ،اليوم، حملة مكبرة لمتابعة فض الأسواق والسويقات ومنع تجمعات المواطنين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مدينة القنايات أنه قاد حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة المدينة وتم فض سوق مدينة القنايات أثناء البدء في إقامته ومطاردة البائعين وتفريق المواطنين وفض أي تجمعات.









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وأضاف "محمد العزوني" رئيس مدينة القنايات انه قام بمتابعة موقف سرفيس المدينة لمتابعة مدي التزام السائقين والركاب بارتداء مهمات الوقاية ( الكمامة ) للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين .

وأشار "العزوني" الي استمرار الحملات المفاجئة لتفريق اي تجمعات وذلك ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة في الوقت الراهن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين .

وعلي جانب آخر فقد شنت رئاسة الوحدة المحلية بقرية شنبارة التابعة لمركز الزقازيق حملة مكبرة أسفرت عن فض فرحين شعبيين بقرية كفر التميمي وقرية شنبارة،بالإضافة الي فض سرادق عزاء وتشميع سيبر نت أستغل وقت الحظر وفتح أبوابه أمام الشباب وذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.