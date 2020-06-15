من شباك الطائرة.. عمر كمال ينشر صور جديدة عبر إنستجرام

عدة صور جديدة من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الفيديوهات إنستجرام. نشر المطرب الشعبى عمر كمال





وظهر عمر كمال وهو جالس بجانب شباك الطائرة.





وعلق على الصورة قائلًا: "وحشتنى القعدة ديه".





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وكان قد تخطت أغنية «شوكولاتة سايحة جوه كيك»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال حاجز الـ7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعد أسبوع من طرحها.

واحتفل عمر كمال بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند في كل الدول العربية".

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.



