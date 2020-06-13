علي أغنية شوكلاتة سايحة جوة كيك.. عمر كمال يرقص بالكمامة

نشر عمر كمال فيديو جديد من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الفيديوهات تيك توك









وحاز الفيديو علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :

احلي عمر كمال ، نجم مصر ، اجدع فنان في الدنيا ، بنحبك جدا





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وكان قد تخطت أغنية «شوكولاته سايحة جوه كيك»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال حاجزالـ7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعد أسبوع من طرحها.

واحتفل عمر كمال بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند في كل الدول العربية".

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.





يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا بعد تقديمهم، كلًا من أغنيتي “بنت الجيران”، و”عود البطل”، و”شمس المجرة”.