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فن

اللي زيك مايجيش مرتين.. رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أبدت روضة هندي، حزنها الشديد على مرض جدتها عن طريق رسالة مؤثرة كتبتها عبر حسابها على "فيسبوك". 

وتضمّنت رسالة روضة إلى جدتها رجاء الجداوي التي تعالج حاليا من فيروس كورونا بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية: "عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين و قابلنا ملكة الاردن (الملكة رانيا) صدفة وأنا كنت صغيرة و مش مستوعبة الموقف ، وقفت قدامك و قالتلك “I’m one of your biggest fans “و بعدين نزلت على ركبتها ليا و قالتلي "you should be very proud of your grandmother " مش سهل ان الكلام ده تقوله ملكة لكن المستحيل اني ماكونش فاخورة بيكي و انك تكوني قدوتي قومي و اجمدي و ارجعي لان لسة في كتير نفسي اتعلمه منك عمري ما هكون زيك عشان انا قلتها قبل كدة و بقولها تاني اللي زيك ما يجيش مرتين، يا رب قادر على كل شيء تقبل منا الدعاء و اعمل لنا إللي فيه الخير انت عليم بكل شيء".

وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا. 

بينما أثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيرس في جسدها، كما أكد مصدر بنقابة المهن التمثيلية، استمرار مرضها بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة الثالثة التي أثبتت إيجابية إصابتها، وهو ما يعنى استمرار خضوعها للعلاج حتى إشعار آخر. 

اللي زيك مايجيش مرتين.. رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي
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