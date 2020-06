اللي زيك مايجيش مرتين.. رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي

وتضمّنت رسالة روضة إلى جدتها رجاء الجداوي التي تعالج حاليا من فيروس كورونا بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية: "عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين و قابلنا ملكة الاردن (الملكة رانيا) صدفة وأنا كنت صغيرة و مش مستوعبة الموقف ، وقفت قدامك و قالتلك “I’m one of your biggest fans “و بعدين نزلت على ركبتها ليا و قالتلي "you should be very proud of your grandmother " مش سهل ان الكلام ده تقوله ملكة لكن المستحيل اني ماكونش فاخورة بيكي و انك تكوني قدوتي قومي و اجمدي و ارجعي لان لسة في كتير نفسي اتعلمه منك عمري ما هكون زيك عشان انا قلتها قبل كدة و بقولها تاني اللي زيك ما يجيش مرتين، يا رب قادر على كل شيء تقبل منا الدعاء و اعمل لنا إللي فيه الخير انت عليم بكل شيء".