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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة محملة بالغاز شرقي الصين إلى 20 قتيلا و170 مصابا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انفجار شاحنة "صهريج " في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين إلى 20 قتيلا و170 مصابا.
وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم /الإثنين/- أن 24 شخصا من بين المصابين يعانون من إصابات خطيرة، ويتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات، فيما انتهت بشكل عام عملية البحث والإنقاذ واسعة النطاق في موقع الحادث.
وقد وقع الحادث مساء أمس الأول /السبت/ عندما انفجرت شاحنة "صهريج " محملة بالغاز المسال بالقرب من قرية على طريق سريع، فيما وقع انفجار ثان عندما سقطت الشاحنة على ورشة بالقرب من الطريق السريع عقب انحرافها عن الطريق، حيث تسببت الانفجارات في انهيار منازل سكنية وورش صناعية.

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