الأهلي يكشف موعد عودة فايلر



وقالت الإدارة، إنها تثق بشكل نهائي وكامل في عودة رينيه فايلر إلى القاهرة، نهاية الشهر الجاري لاستمرار مهمته مع القلعة الحمراء سواء في مشوار الدوري أو نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقالت وقالت الإدارة إنه بعيدًا عن رغبته بتجديد تعاقده من عدمه لكنه سيعود لاستمرار الموسم دون شك.









وكان فاير سافر إلى بلاده سويسرا في الأيام الماضية، لقضاء إجازة خاصة خلال فترة التوقف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، تستمر لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين.

