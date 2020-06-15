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رياضة

الأهلي يكشف موعد عودة فايلر

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:05 م
فايلر
فايلر
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عبد الحكيم أبو علم
كشفت إدارة النادي الأهلي، موعد عودة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بعد انتهاء فترة إجازته.

وقالت الإدارة، إنها تثق بشكل نهائي وكامل في عودة رينيه فايلر إلى القاهرة، نهاية الشهر الجاري لاستمرار مهمته مع القلعة الحمراء سواء في مشوار الدوري أو نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقالت الإدارة إنه بعيدًا عن رغبته بتجديد تعاقده من عدمه لكنه سيعود لاستمرار الموسم دون شك.


وكان فاير سافر إلى بلاده سويسرا في الأيام الماضية، لقضاء إجازة خاصة خلال فترة التوقف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، تستمر لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين.
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