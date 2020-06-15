جددي سفرتك .. ​طريقة عمل بطاطس بوريه بالسجق .. فيديو

يعد بطاطس بوريه بالسجق من الأطباق الرئيسية التى يمكنك اعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك.
ونقدم لك طريقة عمل بطاطس بوريه بالسجق للشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير بطاطس بيوريه بالسجق
4 ثمرة بطاطس كبيرة مشوية بالقشر
200 جرام سجق مفروم خشن
400 جرام جبن شيدر مبشور
كمون ناعم
كزبرة جافة ناعمة
ملح
كوب كريمة طهي
كوب بصل اخضر حلقات
كوب زيتون اسود حلقات
كوب كوب فلفل حار حلقات
كوب ذرة حبوب
كوب بنجر مسلوق مبشور
كوب خيار مخلل حلقات رفيعة
كاتشاب
مايونيز
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طريقة تحضير بطاطس بيوريه بالسجق
يشوح السجق في طاسة على النار
تفرغ أنصاف البطاطس المشوية
تخلط البطاطس المشوية مع الكريمة والمايونيز والجبنة والملح والكمون والكزبرة الجافة وجزء من خليط السجق
تحشى البطاطس مرة أخرى بخليط البطاطس والسجق.
يزين الوجه بالبنجر المبشور والذرة الحلوة والزيتون والبصل الأخضر والفلفل الحار والكاتشاب والمايونيز
تقدم البطاطس بالسجق.