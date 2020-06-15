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مرأة

جددي سفرتك .. ​طريقة عمل بطاطس بوريه بالسجق .. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:28 م
طريقة عمل بطاطس بيوريه
طريقة عمل بطاطس بيوريه بالسجق
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هاجر هانئ
يعد بطاطس بوريه بالسجق من الأطباق الرئيسية التى يمكنك اعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك.

ونقدم لك طريقة عمل  بطاطس بوريه بالسجق للشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.


مقادير ​بطاطس بيوريه بالسجق
4 ثمرة بطاطس كبيرة  مشوية بالقشر
200 جرام سجق مفروم  خشن
400 جرام جبن شيدر  مبشور
كمون ناعم 
كزبرة جافة ناعمة 
ملح
كوب كريمة طهي 
كوب بصل اخضر  حلقات
كوب زيتون اسود  حلقات
كوب كوب فلفل حار  حلقات
كوب ذرة حبوب 
كوب بنجر  مسلوق مبشور
كوب خيار مخلل  حلقات رفيعة
كاتشاب
مايونيز 

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طريقة تحضير ​بطاطس بيوريه بالسجق
يشوح السجق في طاسة على النار
تفرغ أنصاف البطاطس المشوية

تخلط البطاطس المشوية مع الكريمة والمايونيز والجبنة والملح والكمون والكزبرة الجافة وجزء من خليط السجق
تحشى البطاطس مرة أخرى بخليط البطاطس والسجق.

يزين الوجه بالبنجر المبشور والذرة الحلوة والزيتون والبصل الأخضر والفلفل الحار والكاتشاب والمايونيز
تقدم البطاطس بالسجق.


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