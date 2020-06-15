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محافظات

مكلفًا برفع كفاءتها.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان شوارع العاصمة .. صور

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الإثنين، عددًا من شوارع العاصمة، مكلفًا برفع كفاءة الشوارع الرئيسية، و إزالة كافة الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وأصحاب المركبات، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد سامح العزب، وكيل إدارة المرور. 


وشملت جولة محافظ كفرالشيخ، تفقد شارعي مصنع الغزل، ومعهد الكبد، ومنطقة الـ47 بشرق العاصمة، و شارع جيهان، وصبري القاضى بحي غرب، مكلفًا رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بتكثيف حملات النظافة، وإزالة المخلفات والتراكمات.

كما وجه بتفريغ صناديق القمامة أولًا بأول بصفة دورية ومستمرة، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلي رفع كافة الإشغالات، والأكشاك المخالفة، وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا، لتحقيق السيولة المرورية للمواطنين. 

كما تابع محافظ كفرالشيخ، إزالة الحواجز وإعادة الحركة المرورية بالشارع الفاصل بين مدرستي الزراعة، والصناعة بنات حتي مقر المديرية المالية، موجهًا بإزالة كافة الحواجز الخاصة بقوات الأمن. 

وفي سياقٍ متصل، تفقد محافظ كفرالشيخ، مركز أبحاث الكبد والقلب، للتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية، وحسن معاملة المرضى، موجهًا مدير المعهد، بإقامة وتجهيز ساحة انتظار للمواطنين والتعامل من خلال المنافذ الداخلية للمبنى، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، مركز الدراسات الوطنية، والتدريب الحرفي الإنتاجي، مكلفًا بإعادة تطوير ورفع كفاءة المبنى وإزالة كافة اللوحات الإعلانية، و الأكشاك المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وفي نفس السياق، تفقد محافظ كفرالشيخ، الموقف القديم بشرق العاصمة، لمتابعة أعمال التطوير، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال، لتخفيف الازدحام، وتحسين خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين بدائرة المحافظة، فضلًا عن استكمال أعمال المحال المعدة والمخصصة للباعة بالموقف.
مكلفًا برفع كفاءتها.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان شوارع العاصمة .. صور
مكلفًا برفع كفاءتها.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان شوارع العاصمة .. صور
مكلفًا برفع كفاءتها.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان شوارع العاصمة .. صور
مكلفًا برفع كفاءتها.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان شوارع العاصمة .. صور
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