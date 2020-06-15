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تعليم

تعليم الوادي الجديد: 12 بوابة تعقيم أمام لجان إمتحانات الثانوية العامة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
قال صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد إنه تم استلام  12 بوابة تعقيم الكترونية من وزارة الإنتاج الحربي لتركيبها علي لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية الموزعة علي المدن الخمس بالمحافظة بالإضافة إلى أنه تم توفير كميات كبيرة من المعقمات والكمامات التى سيتم توزيعها على الطلاب والقائمين على الامتحانات بشكل يومي طوال أيام الامتحانات.

وأوضح فى بيان اليوم، أنه تم تجهيز 12 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة، ولجنتين لطلبة "التربية الخاصة للصم وضعاف السمع " حيث من المقرر أن يؤدى الامتحانات 1803 طلاب من النظاميين الجدد، و14 طالبا جديدا بنظام المنازل، و7 طلاب نظاميين راسبين، و18 طالبًا بنظام المنازل راسب أيضًا بإجمالي 1941 طالبًا وطالبة.

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واوضح أن اللجنة الواحدة تضم  14 طالبًا وتضم إدارة الخارجة التعليمية 5 لجان و 4 لجان بالداخلة بينما توجد لجنة واحدة فقط في كل من مراكز بلاط وباريس والفرافرة.

وأضاف ميرغني، أنه ستقام غرف متابعة فرعية للامتحانات بكل إدارة تعليمية، خلال امتحانات الثانوية العامة، وذلك لأول مرة فى تاريخ امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة ،حيث يتم ربطها مع الوزارة، لمتابعة سير عملية الإمتحان بواقع 5 غرف عمليات في كل إدارة تعليمية من الإدارة الخمس على مستوي المراكز الإدارية " الخارجة – الداخلة – الفرافرة – بلاط-باريس" بالإضافة الي غرفة مركزية بديوان عام المديرية بإجمالي 6 غرف عمليات.

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