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محافظات

بتكلفة 55 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يوقع عقود تطوير البنية الأساسية بـ 4 مراكز

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:16 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
وقع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الاثنين 3 عقود لتطوير البنية الأساسية بـ 4 مراكز ضمن اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل والمخصص لها 55 مليون جنيه لمكون البنية الأساسية والممولة من الاتحاد الأوروبي تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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حضر توقيع العقود اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ورميح عبد الحسيب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمشرف على وحدة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة والمهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق بالمحافظة ومدحت القاضي رئيس مركز ومدينة ديروط والعميد مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس عماد عزيز رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال محافظ أسيوط إن اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية يتم تنفيذها من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل ومعالجة تدهور الظروف المعيشية في المناطق المستهدفة المصدرة للهجرة من خلال إيجاد فرص عمل وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل وتحسين وتمكين الفئات المستهدفة من الخدمات ذات الجودة بالمجتمعات المحلية.

ولفت إلى أن التمويل المخصص لمحافظة أسيوط 55 مليون جنيه لمكون البنية الأساسية فقط ويتم تنفيذه بمراكز ديروط وأسيوط وأبنوب والبداري في قطاعات الأبنية التعليمية والرصف ومياه الشرب والصرف الصحي فضلًا عن تكاسي الترع والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بقرى تلك المراكز لتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية مصدرًا تعليماته لرؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ ونهو المشروعات في مواعيدها المحددة.

من جانبه أوضح رميح عبدالحسيب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، إلى أن الاتفاقية يتم تنفيذها بالمحافظة من خلال 3 مكونات رئيسية منها مكون البنية الأساسية وبتكلفة 55 مليون جنيه ومكون التنمية المجتمعية بتكلفة 35 مليون جنيه ومكون تحسين فرص التشغيل بتكلفة 17 مليون جنيه وذلك بإجمالي تمويل مخصص لمحافظة أسيوط قدره 107 مليون جنيه منحة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي 86 ألف و367 فرصة عمل.

وأشار إلى أن مكون البنية الأساسية يتضمن المشروعات الفرعية للبنية التحتية المجتمعية كثيفة العمالة في مجال إحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب وتغطية وتكسية الترع الصغيرة ورصف وحماية جسور الطرق الريفية وترميم وصيانة مباني الخدمات العامة.

وأضاف أن مكون التنمية المجتمعية يهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحسين وتمكين تلك الفئات بالمجتمعات المحلية في تنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية وتوفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل وخاصة الشباب في المراكز المستهدفة وذلك من خلال دعم الرعاية الصحية الوقائية ورفع المستوى البيئي ويشمل أنشطة جمع القمامة ومبادرات التوعية وأنشطة تطوير القرى وفتح فصول محو الأمية وزيارات منزلية وتشغيل فصول الحضانات بالإضافة إلى مكون تحسين فرص التشغيل للمساهمة في توفير فرص عمل دائمة من خلال مشروعات التشغيل لدى الغير وتيسير فرص التشغيل الذاتي.
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