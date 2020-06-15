وفقا للإجراءات الاحترازية.. التزام أعضاء الشمس في اليوم الأول لتجديد العضوية بالنادي





وحرص د. أسامة أبو زيد رئيس النادي على تفقد سير أعمال دفع رسوم العضوية، والاطمئنان علي سلامة الأعضاء.





وتستقبل بوابات النادي، الأعضاء من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الرابعة عصرا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مثل قياس درجات الحرارة، بجانب التعقيم المستمر كل نصف ساعة.





جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة قررت فتح الأندية للأعضاء يوم 16 يونيو لدفع الاشتراكات.

شهد اليوم الأول لفتح نادي الشمس أبوابه لتجديد اشتراكات الأعضاء التزاما تاما من كل الأعضاء الذين حرصوا على الحضور لدفع رسوم تجديد العضوية وفقا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الشباب والرياضة.