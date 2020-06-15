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أخبار العالم

لليوم الثاني.. السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في عدد الإصابات بـ كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:03 م
السعودية تسجل أكبر
السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في عدد الإصابات بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السعودية، اليوم، الاثنين، عن ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث وصل إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 132048 حالة.

ووفقا لـ "العربية"، سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أكبر ارتفاع يومي في عدد الإصابات بعد اكتشاف 4507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 132048 حالة.

وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات الجديدة سجلت الرياض، اليوم، 1658 حالة.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 3170 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 87,890 حالة، كما تم الإبلاغ عن 39 حالة وفاة جديدة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد سجلت أمس 40 حالة وفاة وأكثر من 4200 إصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا.

وأرجعت الصحة السعودية سبب زيادة معدل العدوى بكورونا إلى المخالطة، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا في عدد الحالات المصابة بكورونا.

وأكدت الصحة السعودية أن تطبيق التباعد يساعد على معرفة المصابين.
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