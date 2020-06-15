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أخبار العالم

التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:06 م
التحالف العربي يسقط
التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي
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شيماء مصطفى
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مدينة خميس مشيط.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات تمكنت من اعتراض واسقاط الطائرة المفخخة بدون طيار، والتي أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط لاستهداف المدنيين بطريقة متعمدة.


وأوضح المالكي أن هذه العملية الإرهابية هي امتداد للعمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة إطلاق صاروخ بالستي على مدنيي مدينة نجران في 13 يونيو الجاري.

وأكد أن مواصلة المليشيا الحوثية في أعمالها الارهابية والعدائية باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين الأبرياء يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار المالكي إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الاجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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