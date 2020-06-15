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أخبار العالم

خبراء صحة يحذرون ترامب من الإصابة بكورونا إذا ذهب لهذه المدينة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:36 ص
ترامب
ترامب
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محمد علي
تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقد مسيرة انتخابية في مدينة تولسا نهاية الأسبوع المقبل ، معارضة من خبراء الصحة العامة ، الذين يحذرون من أن هناك خطرًا كبيرًا من انتشار الفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عبر الساحة التي ستضم 19000 مقعد، وفق ما ذكرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.

ويحذر الخبراء ترامب من إمكانية إصابته بالفيروس ، إذا تواجد في تجمع تولسا، مشيرين إلى أن كل التجمعات الكبيرة تعد خطرًا في ظل الجائحة.

وقال بروس دارت ، مدير إدارة الصحة في مدينة تولسا ، لموقع تولسا وورلد: "إنني قلق بشأن قدرتنا على حماية أي شخص يحضر حدثًا داخليًا كبيرًا" .

وأضاف: "أنا قلق أيضًا بشأن قدرتنا على ضمان بقاء الرئيس آمنًا أيضًا".

وتوفي ما لا يقل عن 114000 ألف شخص من فيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن، وتم تسجيل أكثر من 2084000 حالة مصابة بالوباء.

وتثير الأعداد المتزايدة من الإصابات في العديد من الولايات ، تحذيرات صارمة من مسؤولي الصحة العامة، حيث سجلت كل من ساوث كارولينا وألاباما أرقامًا قياسية في يوم واحد في حالات الاصابة  بالفيروس، بينما تشهد تكساس وأكبر مدنها ، هيوستن ، أعدادًا قياسية من عمليات الاستشفاء.

وهدد حاكم ولاية نيويورك أندرو م. كومو (ديمقراطي) أمس الأحد، بالتراجع عن إعادة فتح مانهاتن وهامبتونز وسط شكاوى واسعة النطاق من أن الناس يتجاهلون متطلبات الإبعاد الاجتماعي. 
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