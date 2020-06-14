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أخبار العالم

كورونا يضرب منزل الرئيس الإسرائيلي .. وإخلاء فوري وعزل للمصابين

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:05 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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قسم الخارجي
أخلت السلطات في كيان الإحتلال منزل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية عبرية.


وفق ذلك، تم إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لريفلين، لإشعار آخر، وتدخلت السلطات بإجراءات عزل للمخالطين.


وكان مكتب ريفلين الإعلامي أعلن أمس تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد الموظفين في إدارته.


وذكرت الرئاسة الإسرائيلية أنها بدأت مشاورات مع وزارة الصحة للبدء بإجراءات فحص باقي الموظفين وأيضا للنظر في التدابير التي يمكن أن تطبق على ريفلين نفسه.


وأمس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إصابة 3 من حراس مكان إقامته بفيروس كورونا، وهو ما أدى إلى حالة استنفار، وعزل للمخالطين.


وسجلت إسرائيل  177 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 18972، بينها 300 وفاة.

 

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