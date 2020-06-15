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اقتصاد

البنك الدولي يقدم 15 مليون دولار منحة لقطاع الشباب الفلسطيني

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:39 م
البنك الدولي
البنك الدولي
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رويترز
أعلن البنك الدولي اليوم الاثنين موافقته على تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لقطاع الشباب الفلسطيني لدعم مشروع ”التكنولوجيا من أجل الشباب وفرص العمل“.

وقال البنك إن المشروع سيحفز الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية.

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وقال كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ”قطاع تكنولوجيا المعلومات لديه إمكانيات تساعده على الإسهام بقوة في النمو الاقتصادي“.

وأضاف في بيان للبنك أن القطاع يتيح فرصا للشبان الفلسطينيين الذين يشكلون 30 بالمئة من السكان ويعانون من معدلات بطالة كبيرة.

وتابع البيان أن أكثر من ربع القوة العاملة في الأراضي الفلسطينية كانت تعاني من البطالة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث بلغ معدل البطالة في صفوف الشبان 37 بالمئة في الربع الأخير من 2019 و61 بالمئة في قطاع غزة وحده.
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