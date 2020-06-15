علماء بالجيش الأمريكي يطورون لقاحا ضد فيروس كورونا

تمكن علماء في الجيش الأمريكي من تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.





ذكرت قناة الحرة أن العقار تم اختياره لتجربته على البشر ونقلت القناة عن مختبر الجيش الأميركي في معهد والتر ريد للأبحاث، قوله في بيان إن لقاحا كان يعمل على تطويره جرى اختياره لينتقل إلى مرحلة التجارب السريرية.





وأضاف أنه تم إحصاء عدد اللقاحات المرشحة من أكثر من 24 نموذجا أوليا، حتى يتم تحديد اللقاحات التي لاقت استجابة واعدة للأجسام المضادة في الدراسات التي تسبق التجارب السريرية.





وبحسب المختبر فإن المرشح الرئيسي هو عقار سبايك فريتين نانوبارتكل (SpFN)، لافتا إلى أن التجارب السريرية عليه ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام".





في السياق ذاته، ذكر موقع ناشيونال إنترست أن التجارب السريرية قد تبدأ الشهر الجاري، بعدما تأكدت سلامة نموذج أولي للقاح ليتم اختباره على البشر.





وكان مدير الاتصالات الاستراتيجية في معهد والتر ريد للأبحاث، تيري ولش، قد صرح في وقت سابق بأن جهاز المناعة يقوم فور ملامسته مرضا ما وهزيمته، بتطوير مضادات أجسام. وتهدف التجارب على الفئران إلى التأكد من أنها تنتج الأجسام المضادة".





ولفتت قناة الحرة إلى أن أحد الأسباب التي تجعل الموافقة الرسمية على لقاح فعال تستغرق عدة أشهر، هو التعقيد المرتبط بما يسميه العلماء "جهاز المناعة التكيفي". موضحة أن تطوير مضادات أجسام ضد مسببات أمراض محددة قد يكون عملية طبية معقدة وصعبة.