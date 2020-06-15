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الجيش الليبي: حوالي 2000 عسكري تركي في ليبيا وأردوغان يدعم المليشيا بالأسلحة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:49 م
المسماري
المسماري
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هاني حسين
قال  اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن  تعذيب المصريين في ليبيا جريمة تضم إلى ملف جرائم أردوغان والمليشيا  الإرهابية .

وأضاف  أحمد المسماري  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  نعتذر إلى الشعب المصري على أفعال المليشيا الإرهابية  التي تتلقى الأوامر من الديكتاتور أردوغان .

 وتابع أحمد المسماري:"   حوالي 2000 عسكري تركي على الأراضي الليبية  وهناك سفن حربية تركية متواجدة في البحر المتوسط".

وأكمل أحمد المسماري:"  أردوغان متواجد في ليبيا بقوة الدفاع الجوي التركي وسلاح المدفعية  والجيش التركي متواجد في طرابلس بقوة وبكل عتاده".

ولفت أحمد المسماري:"   الديكتاتور أردوغان أرسل  العديد من الآليات العسكرية لدعم المليشيات الإرهابية".
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