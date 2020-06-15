الجيش الليبي: حوالي 2000 عسكري تركي في ليبيا وأردوغان يدعم المليشيا بالأسلحة

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن تعذيب المصريين في ليبيا جريمة تضم إلى ملف جرائم أردوغان والمليشيا الإرهابية .





وأضاف أحمد المسماري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نعتذر إلى الشعب المصري على أفعال المليشيا الإرهابية التي تتلقى الأوامر من الديكتاتور أردوغان .





وتابع أحمد المسماري:" حوالي 2000 عسكري تركي على الأراضي الليبية وهناك سفن حربية تركية متواجدة في البحر المتوسط".





وأكمل أحمد المسماري:" أردوغان متواجد في ليبيا بقوة الدفاع الجوي التركي وسلاح المدفعية والجيش التركي متواجد في طرابلس بقوة وبكل عتاده".



