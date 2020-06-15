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مليشيا إرهابية.. المسماري: تحديد مكان تصوير فيديو تعذيب المصريين في ليبيا.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:48 م
المسماري
المسماري
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هاني حسين
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن  تعذيب المصريين في ليبيا جريمة تضم إلى ملف جرائم أردوغان ومليشيا  الإرهابية .

وأضاف  أحمد المسماري  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الأشقاء المصريين عمالة وافدة لا علاقة لها بالشأن الليبي ودفعت ثمن موقف مصر تجاه الأزمة الليبية.

وتابع المسماري:"  تمكنت وحدات من  تحديد مكان تصوير الفيديو  تعذيب المصريين وهي مليشيا إرهابية خطيرة جدا  وهي مليشيا الحزم".

وأكمل أحمد المسماري:"  لا نستطيع تحديد عدد المصريين في الفيديو ولكنهم حوالي 20 شخصا ظهروا في الفيديو".

ولفت أحمد المسماري:"  هؤلاء المصريين عمالة مصرية تعرضوا للتعذيب والاختطاف من قبل مليشيات إرهابية، يعتبرون ان كل مصري عدو لهم ".
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