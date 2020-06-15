مليشيا إرهابية.. المسماري: تحديد مكان تصوير فيديو تعذيب المصريين في ليبيا.. فيديو

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن تعذيب المصريين في ليبيا جريمة تضم إلى ملف جرائم أردوغان ومليشيا الإرهابية .





وأضاف أحمد المسماري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الأشقاء المصريين عمالة وافدة لا علاقة لها بالشأن الليبي ودفعت ثمن موقف مصر تجاه الأزمة الليبية.





وتابع المسماري:" تمكنت وحدات من تحديد مكان تصوير الفيديو تعذيب المصريين وهي مليشيا إرهابية خطيرة جدا وهي مليشيا الحزم".





وأكمل أحمد المسماري:" لا نستطيع تحديد عدد المصريين في الفيديو ولكنهم حوالي 20 شخصا ظهروا في الفيديو".





ولفت أحمد المسماري:" هؤلاء المصريين عمالة مصرية تعرضوا للتعذيب والاختطاف من قبل مليشيات إرهابية، يعتبرون ان كل مصري عدو لهم ".