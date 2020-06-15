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بسبب كورونا.. خبير اقتصادي: انكماش حركة التجارة العالمية أثر على قناة السويس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، إن الدولة المصرية كانت تفتقد دائمًا الهدف قبل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة كانت تفتقد للهدف وعدم وجود خطة شاملة، ولكن بعد رئاسة السيسي تم وضع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

وأضاف "سعيد"، خلال لقائه في برنامج "من القاهرة"، المذاع على قناة "النيل للأخبار"، أنه قبل جائحة فيروس كورونا كانت مصر تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 6%، مدعومة بتقييمات من جميع المؤسسات الدولية ولكن مع مواجهة ظروف الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد انخفضت معدلات الإنتاج الكلي.

وأشار إلى أنه في ظل فرض حظر جزئي فى مصر، قلت ساعات العمل وهو ما ترتب عليه انخفاض ساعات الإنتاج وإغلاق بعض الأنشطة الإنتاجية، وانكماش في حركة التجارة العالمية والذي أثر على قناة السويس الجديدة بشكل كبير.

وأوضح أن هناك من المسنين جلسوا في المنازل بجانب السيدات لرعاية أبناءهم وأصبحت نسبة كبيرة من الطاقة الإنتاجية الموجودة في مصر معطلة عن العمل؛ مما أثر على معدل الناتج العام الكلي، مشيرًا إلى أنه كلما كانت الخطة الإنتاجية مرنة كلما تفاديت نسبة العجر في الطاقة الإنتاجية.
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