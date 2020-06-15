تعاني سوء الهضم .. فتشي عن تلك الأسباب

وإ بعد الوجبات أو الشعور بألم حارق في الصدر والمعدة؟. هل تعانين من عسر الهضم وتستهلكين كميات مفرطة من الأطعمة المقلية مما يتسبب فى إصابتك بانتفاخ وغازات بطن مساك بعد الوجبات أو الشعور بألم حارق في الصدر والمعدة؟.









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النظام الغذائي





قلة ممارسة الرياضة

يمكن أن يؤدي نقص الأنشطة البدنية المنتظمة إلى إضعاف جهازك الهضمي، حيث أظهرت الدراسات أن ممارسة الرياضة باستمرار تساعد فى علاج الإمساك وتعزيز الهضم الصحي.





قلة تناول الفواكه والخضروات

الفواكه والخضروات ضرورية للغاية للحفاظ على نظام غذائي صحي. استهلاك القليل من الخضروات والفواكه أو عدم وجودها يمكن أن يؤدي إلى الإمساك وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى.





تلعب الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات دورًا مهمًا في الحفاظ على البكتيريا المعوية الصحية أيضًا.





قلة النوم

الحرمان من النوم هو سبب رئيسي لزيادة الشهية ، والذي يمكن أن يزيد بشكل مباشر من خطر ضعف الهضم يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط وافر من النوم أيضًا إلى مشاكل تتعلق بالهضم مثل مرض ارتجاع المريء ومتلازمة القولون العصبي وعسر الهضم الوظيفي.

