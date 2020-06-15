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مرأة

تعاني سوء الهضم .. فتشي عن تلك الأسباب

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:26 م
سوء الهضم
سوء الهضم
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لمياء الياسين
هل تعانين من عسر الهضم وتستهلكين كميات مفرطة من الأطعمة المقلية مما يتسبب فى إصابتك بانتفاخ وغازات بطن وإمساك بعد الوجبات أو الشعور بألم حارق في الصدر والمعدة؟.


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وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أسباب عسر الهضم شيوعًا :


النظام الغذائي
النظام الغذائي غير الصحي  الذى يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات والسكر المكرر والملح والدهون ويمكن أن تؤدي الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من العناصر الغذائية الأساسية إلى إبطاء عملية الهضم وتسبب الانتفاخ وتهيج القولون.


قلة ممارسة الرياضة
يمكن أن يؤدي نقص الأنشطة البدنية المنتظمة إلى إضعاف جهازك الهضمي، حيث أظهرت الدراسات  أن ممارسة الرياضة باستمرار تساعد فى علاج الإمساك وتعزيز الهضم الصحي.


قلة تناول الفواكه والخضروات
الفواكه والخضروات ضرورية للغاية للحفاظ على نظام غذائي صحي. استهلاك القليل من الخضروات والفواكه أو عدم وجودها يمكن أن يؤدي إلى الإمساك وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى.


تلعب الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات دورًا مهمًا في الحفاظ على البكتيريا المعوية الصحية أيضًا.


قلة النوم
الحرمان من النوم هو سبب رئيسي لزيادة الشهية ، والذي يمكن أن يزيد بشكل مباشر من خطر ضعف الهضم يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط وافر من النوم أيضًا إلى مشاكل تتعلق بالهضم مثل مرض ارتجاع المريء ومتلازمة القولون العصبي وعسر الهضم الوظيفي.
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