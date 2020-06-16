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الأصعب في إعدادها.. محمد دياب: شخصية سالم في مسلسل الاختيار من أقرب الأعمال لقلبي..فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:47 ص
الفنان محمد دياب
الفنان محمد دياب
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محمود محسن
أكد الفنان والمطرب الشعبي محمد دياب أنه قدم 4 أدوار مختلفة في موسم رمضان الماضي 3 منها كنت  ضيف شرف  في مقدمتها الاختيار لكنه دور مؤثر لاني كنت ضيف شرف على مدار 3 حلقات  بالاضافة إلى دوري في ثلاث مشاهد في مسلسل " البرنس في دور البلطجي " كتكت "  بالاضافة لكوني ضيف  شرف ايضًا في مسلسل  " ليالينا 80 " .

وأضاف دياب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الأن عبر فضائية العربية الحدث  أن الدور الاكبر لي كان في مسلسل فرصة تانيه  بالرغم من ذلك فقد نجحت في لفت نظر الناس في كل الادوار سواء ضيف شرف او رئيسي .

وتابع الفنان محمد دياب أن شخصية الشيخ سالم  في مسلسل الاختيار كانت الاقرب لقلبه لانها اكثر الشخصيات التي بذل مجهودًا  في إعدادها من وقت دخوله لمجال التمثيل لانها شخصية " مركبة " حيث لفتت انظار الجماهير التي تسائلت للوهلة الاولى هل سيكون هذا شخص طيب ام شرير؟.

وأشار دياب إلى أن " رد الفعل على دوره "بمسلسل فرصة تانية"  فاجئني لان جمهور المسلسلات النسائية لايكون بعظمة المسلسلات الي بطلها رجل " وهذا واضح للقاصي والداني رغم ان الموسم الرمضاني الاخير إكتظ بالمنافسات النسائية.

وقال الفنان محمد دياب أن نجاح دور البلطجي " كتكت " في مسلسل الفتوة  رغم أنه لم يتجاوز ثلاثة مشاهد  كان صادمًا له "مكنتش مصدق ردرود الافعال من الناس". 
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