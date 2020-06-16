AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حال السوق الموسيقية مضطربة.. دياب: غنائي للمهرجانات صعب.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:47 ص
الفنان محمد دياب
الفنان محمد دياب
Advertisements
محمود محسن
أكد الفنان والمطرب الشعبي محمد دياب أن حال السوق الموسيقية الآن مضطربة وشهدت تغيرات كثيرة، في مقدمتها إختلاف أذواق وطريقة سماع الناس للأغنية وطريقة التقييم. 

وأضاف دياب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث، من الصعب العثور الان على أغنية ملفتة لأنظار الناس بالاضافة لمشاكل كانت قائمة بيني وبين الشركة المنتجة للأغاني الخاصة بي ولكن تم حلها. 

وتابع المطرب الشعبي محمد دياب، أن البعض أعتقد أنه هجر الغناء لان العمل في الأعمال الدرامية يكون على فترة طويلة تمتد حلقاتها لثلاثين حلقة .كاشفًا أنه الان يعكف على تجهيز  أعمال غنائية  متمنيًا ان تظهر للنور بعد مرور جائحة " كورونا.

وأشار محمد دياب إلى أنه  كل 20-25 سنة تظهر ألوان موسيقية تكون صعبة على الناس ولا تلقى استساغة في بدايتها لدى الجمهور مثل أغاني المهرجانات  التي لاقت هجومًا في بداية ولادتها لكنها أصبحت أمرًا واقعًا.

وقال الفنان محمد دياب  أنه من الصعب عليه  أن يؤدي أغاني مهرجانات رغم  حب بعض الجماهير لها في إطار الغناء الشعبي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بالبكيني ... شاهد

اخبار الزمالك اليوم| شكوى جديدة ضد رئيس القلعة البيضاء .. مرتضى منصور يرفض عودة الدوري .. و كارتيرون يقلل عدد الراحلين

يجب حذفها فورا .. إزالة 36 تطبيقا من متجر Google Play لاختراقها خصوصية المستخدمين .. صور

وزارة الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

بـ شبيكة من الظهر.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة

وراء كل رجل امرأة عظيمة .. 10 صور لزوجة محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وراء كل رجل امرأة عظيمة .. 10 صور لزوجة محمد صلاح

لمحبي الحوادق .. نوع من المخلل يقوي الجهاز المناعي

سيتروين تطرح عروضا جديدة على سياراتها في مصر