حال السوق الموسيقية مضطربة.. دياب: غنائي للمهرجانات صعب.. فيديو

أكد الفنان والمطرب الشعبي محمد دياب أن حال السوق الموسيقية الآن مضطربة وشهدت تغيرات كثيرة، في مقدمتها إختلاف أذواق وطريقة سماع الناس للأغنية وطريقة التقييم.





وأضاف دياب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث، من الصعب العثور الان على أغنية ملفتة لأنظار الناس بالاضافة لمشاكل كانت قائمة بيني وبين الشركة المنتجة للأغاني الخاصة بي ولكن تم حلها.





وتابع المطرب الشعبي محمد دياب ، أن البعض أعتقد أنه هجر الغناء لان العمل في الأعمال الدرامية يكون على فترة طويلة تمتد حلقاتها لثلاثين حلقة .كاشفًا أنه الان يعكف على تجهيز أعمال غنائية متمنيًا ان تظهر للنور بعد مرور جائحة " كورونا.





وأشار محمد دياب إلى أنه كل 20-25 سنة تظهر ألوان موسيقية تكون صعبة على الناس ولا تلقى استساغة في بدايتها لدى الجمهور مثل أغاني المهرجانات التي لاقت هجومًا في بداية ولادتها لكنها أصبحت أمرًا واقعًا.



