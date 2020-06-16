أخبار الرياضة..عودة الدوري المصري 20 يوليو ومصير القسم الثاني.. مرتضى منصور يطالب بتتويج الأهلي بطلا

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أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.







رحبت إدارة الأهلي بقرارات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بعودة الفرق للتدريبات 20 يونيو وفق إجراءات إحترازية معينة لمواجهة فيروس كورونا .









كشف أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام فى اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة فى استئناف بطولة الدورى الممتاز والقسم الثاني وبقية المسابقات المحلية.









أعرب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق عن اندهاشه من قرارا عودة الدوري المصري يوم 20 يوليو المقبل على ان تعود التدريبات يوم 20 يونيو الجاري .













أكد ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة أن مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك موافق على إلغاء بطولة الدوري المصري لهذا الموسم مع تتويج الأهلي بطلا للدوري.













وجه تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني رسالة غامضة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي.









أكد أشرف صبحي، وزير الرياضة، أن قرار استئناف النشاط الرياضي اُتخذ بإشراف لجنة الأزمات في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، مشيرا إلى أن القرار سيكون به بعض المرونة بشأن إمكانية إيقافه مرة أخرى حال استجد أي جديد بشأن فيروس كورونا المستجد.







