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توك شو

محمد صلاح يجري اتصالا بـ شريف منير لدعمه في واقعة التنمر على بناته.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:05 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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عبد الخالق صلاح
كشف الفنان شريف منير، عن تلقيه اتصالا هاتفيًا مساء أمس، الأحد، من لاعب منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، ليدعمه ويسانده بعد واقعة التنمر على بناته، مشيرا إلى أن "صلاح" قال له "أنا حاسس بيك ومش عاوزك تزعل".

وأضاف الفنان شريف منير، في اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان فى غاية السعادة تجاه المكالمة التى دارت بينه ومحمد صلاح.

وتابع الفنان شريف منير "إحنا عمرنا متكلمنا ولكن هو أصيل.. لأنه سعى وجاب رقمى وكلمنى وعطانى طاقة إيجابية.. حاجة كبيرة بالنسبة ليا لأنه نجم كبير فى لعبه وأخلاقه.. كانت لفتة إنسانية كبيرة من شخص شرف مصر فى الخارج".

ولفت الفنان شريف منير، إلى أنه تعرض للسب والقذف قبل ذلك من قبل أحد متابعيه على السوشيال ميديا، وقام بتحرير محضر فى مباحث الإنترنت وعندما تم القبض على المتهم، طلب والداه مسامحته حفاظًا على مستقبله، مستذكرا "حد شتمنى بأمى شتائم قذرة على فيسبوك.. فقمت بتحرير محضر فى مباحث الإنترنت، وعندما قبض عليه والقضية أخذت مجراها.. أبوه وامه طلبوا منى التنازل.. سامحته وقلت ليه انت كسبت أيه غير أنك بهدلت أمك وابوك".

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