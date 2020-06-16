رئيس الاتحاد السكندري عن عودة الدوري المصري: مستحيلة

قال محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدار ة نادي الاتحاد السكندري ، إنه سعيد بعودة الحياة للأندية الرياضية في مصر، بعد قرار وزارة الرياضة، وأشكر الدكتور أشرف صبحي على جهده وسعيه لحل جميع أزمات الرياضة في مصر.









وأضاف مصيلحي، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عودة الدوري في الموسم الجاري أمر مستحيل، اللاعبون في حاجة لفترة اعداد لا تقل عن 3 شهور من أجل تلاحم الموسمين وليس 3 أسابيع فقط".













وواصل:" أعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورنا ترتفع بشدة خلال الأيام الأخيرة، وكيف ستتعامل وزارة الرياضة في حالة اصابة أحد منظومة اللعبة بكورونا في حالة اقامة المسابقة".







