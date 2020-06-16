لدينا سيستم بأكواد المستشفيات.. نائب محافظ المنوفية: لدينا فائض في أسِرَّة علاج كورونا.. فيديو

قال محمد موسي نائب محافظ المنوفية, إننا لدينا فائضا في أسِرَّة علاج مرضي فيروس كورونا بالمحافظة، وجاهزون لاستقبال أي مريض.

وأضاف محمد موسى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "ON E" الفضائية، أن الاسبوعين الماضيين شهدا اجتماعا مع المحافظ، وقال فيه، انه يلاحظ ان هناك بعض المواطنين يتحدثون عن أزمة عدم وجود أسِرَّة كافية لمرضى فيروس كورونا بالمحافظة.

وأشار نائب محافظ المنوفية, إلى أن المواطنين ربما اختلط عليهم الأمر، ولم يذهبوا إلى مستشفيات أخرى، بل ذهبوا الي مستشفى واحد لم يكن به بالفعل أماكن لاستقبال مرضى كورونا.

وأوضح محمد موسي, أن هناك "نظام" تم وضعه على صفحة المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعطي بيانات بأكواد وأرقام الأسِرَّة الخاصة بفيروس كورونا.

واستطرد: وضعنا نظاما كودِيًّا لكافة مستشفيات المحافظة؛ ليستطيع كل مواطن الوصول إلى سرير خاص لمرضي فيروس كورونا.